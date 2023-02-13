نائب محافظ القاهرة تتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية

كتب سيد الخلفاوى

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا مع رؤساء احياء المنطقة بحضور العميد ماجد فوزى المشرف العام على مشروعات المنطقة الجنوبية ومديرى التخطيط والطرق والمالية وعدد من التنفيذين، وذلك فى إطار الاجتماعات الدورية التى يتم عقدها لمتابعة تنفيذ ما يخص المشروعات التنموية والخدمية التى تهم المواطنين فى إطار الإسراع لتنفيذ كافة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2022 -2023 . وفى بداية الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذى من خلال استعراض نسب التنفيذ لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى لتنفيذ عدد كبير من المشروعات فى مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية لكل حى على حده. ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالمضي قدما والاسراع بزيادة معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال قبل الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة من هذه المشروعات لخدمة المواطنين الى جانب ضرورة التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ تلك المشروعات لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ من خلال المتابعات المستمرة والمباشرة لمواقع الاعمال .

واستعرضت "عبد المنعم" معدلات تنفيذ المشروعات الجارية في مختلف مجالات الخطة الاستثمارية ، كما أشارت الى ضرورة عمل جولات ميدانية لمتابعة الأعمال في تلك المشروعات على أرض الواقع خاصة مشروعات الرصف وتطوير الشوارع والطرق والتأكيد على الالتزام بالجدول الزمنى والمواصفات الفنية المقررة بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم عنها طبقا لتعليمات محافظ القاهرة .

وشددت المهندسة جيهان عبد المنعم على ضرورة متابعة كافة المشروعات المستهدفة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين وتذليل أي تحديات تواجه أعمال التنفيذ بما يساهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين المستهدفة والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياتهم خاصة في مشروعات الملفات الشائكة و المتعثرة .

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة آخر مستجدات و جهود المنطقة الجنوبية واحيائها في التعاون مع باقى الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية في إطار الاستعداد لشهر رمضان الكريم وتلبية احتياجات المواطنين بكافة أحياء المنطقة الجنوبية الفترة الحالية .

وأشارت إلى افتتاحها عدد من معارض " المواطن اولا " خلال الفترة الماضية الى جانب الاستعداد الى فتح المزيد من المنافذ والتي ستكون في تزايد مستمر ومنها منفذ الاسمرات بالمقطم و منفذ شارع 9 بالمقطم ومنفذين لميدان العرب و الحرية بالمعادي و المسجد العظيم بزهراء المعادى بنطاق حي البساتين و ٤ منافذ بالتبين و المعصرة و منفذ بشارع محمد سيد احمد بحلوان و شارع بورسعيد و ميدان ابو الريش امام روضة السيدة زينب والتي تشهد إقبال كبير من المواطنين بسبب جودة السلع وأسعارها المنخفضة عن مثيلاتها في الأسواق والتي تتضمن الخضروات والفاكهة واللحوم والمجمدات والسكر والأرز والمكرونة ، مشيرة إلى أنه جارى إنشاء عدد جديد من المعارض في باقي الاحياء بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة .

وأكدت على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى و تكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتوسع فى إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين ، وطالبت بضرورة الاستمرار في مراقبة الأسواق والمحلات التجارية للتصدي لمحاولات احتكار السلع والمضاربة في أسعارها و متابعة الاسعار والالتزام بقائمة الأسعار الاسترشادية مع عمل تقارير دورية مصورة لمتابعة كافة المستجدات.