ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادرت 20 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة، منها السفينة (PETRA STAR)، والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 190 م، وعرضها 31 م، القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 41332 طنا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، والسفينة (PRINCE FAROUK) والتي ترفع علم سيرليون ويبلغ طولها 168م وعرضها 26 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ25000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة، وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 46611 طنا تشمل: 7532 طن رمل و25393 طن يوريا و11756 طن كلنكر و646 طن سماد معبأ و1284 بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23816 طنا، تشمل: 10503 أطنان قمح و3740 طن فول و4590 طن حديد و1850 طن خردة و467 طن خشب زان و2666 طن سكر .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1402 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 765 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2345 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47090 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 94043 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3681 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ و كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5900 شاحنة .