مصرع عامل إثر سقوطه من برج سكنى في المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقى عامل مصرعه، إثر سقوطه من مصعد كهربائى "أسانسير"، كان فى الطابق الـ11، ببرج سكنى فى مدينة مغاغة بشمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزى تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفى مغاغة المركزى تتضمن وصول جمال عبد اللطيف 26 عاما، عامل، يقيم بقرية ميانة، جثة هامدة.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال البحث الجنائى وإجراء التحريات الأولية، تبين أن العامل سقط من مصعد كهربائى "أسانسير" كان فى الطابق الـ11 ببرج سكنى يقع فى حى شمال مدينة مغاغة، فى ظروف غامضة، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، التى باشرت التحقيق، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائى حول ظروف وملابسات الحادث.