وكيل أوقاف المنيا: حملة نظافة مكبرة تحت شعار كلنا فى خدمة بيوت الله.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

أطلقت مديرية أوقاف المنيا صباح اليوم، حملتها الموسعة لنظافة المساجد، وقاد الدكتور حسانين عبد الحكم، حملة موسعة لنظافة مسجد سيدي أحمد الفولي بمحافظة المنيا، يرافقه الدكتور عمر خليفة مدير الدعوة، والدكتور محمود توفيق مدير المتابعة، والدكتور أحمد عزمي مدير الإدارات، والشيخ بدران فتحي رياض مدير إدارة المنيا الجديدة والشيخ رائد يحي إمام المسجد.

وأكد الدكتور حسانين عبد الحكم خلال هذه الحملة، أن العمل على خدمة بيوت الله شرف لا يضاهيه شرف، وأننا نتشرف جميعا بأن نكون كلنا في خدمة بيوت الله.

كما أكد أن هذه الحملة موسعة على مستوى المحافظة، ووجه مديري الادارات بعمل حملات نظافة موسعه كل في إدارته وتغطية كافة المساجد.

يأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله عز وجل ، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



جانب من حمله النظافه



حملة النظافة



نظافة المساجد