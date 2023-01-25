مصرع ثلاثة صيادين من عائلة واحدة فى حادث سير بالدقهلية وإصابة رابع

لقى ثلاثة صيادين من عائلة واحدة مصرعهما، بينهما شقيقين ونجل عمهم، وذلك فى حادث سير بنطاق مركز ومدينة المطرية، بالحزام الأمن على شاطئ بحيرة المنزلة شمال محافظة الدقهلية، يعد اصطدم التروسيكل الخاص بهم بسيارة على الطريق

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز المطرية، من مستشفى المطرية المركزى، بوصول كلا من عصام رشاد رشاد سلمان، مقيم النسايمة مركز المنزلة، وشقيقه إبراهيم رشا رشاد سلمان، وابن عمهم محمد صلاح رشاد سلمان، جثث هامدة، ومحمد رشاد رشاد أحمد سليمان مصاب.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة الرائد أحمد طلعت رئيس مباحث المطرية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام تروسيكل كانوا يستقلونه مع سيارة، وجميعهم صيادين وأثناء انتهائهم من يوم عمل بالصيد فى بحيرة المنزلة وأثناء استقلالهم التروسيكل للعودة لقوا مصرعهم.

وتم رفع آثار الحادث وعودة فتح الطريق مرة آخرى وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.