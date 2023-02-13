مشروع "أسرة" لتحسين نتائج الصحة بأسيوط فى 11 معلومة

وفي هذه النقاط نستعرض أهداف المشروع:

- يهدف المشروع إلى تحسين نتائج صحة الأسرة وذلك من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

- يتم المشروع بالشراكة مع وزارة الصحة ،والسكان وبالتنسيق مع البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية

- يهدف المشروع للحد من الزيادة السكانية وتحقيق حياه أفضل للمواطنين .

- يتم تنفيذ المشروع بمحافظة أسيوط ضمن 10 محافظات سيتم تنفيذ البرنامج بها بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

- يتم تنفيذ مشروع "أسرة" بعدد 55 وحدة صحية بقرى ومراكز المحافظة

- يستهدف المشروع في مرحلته الأولى 15 وحدة صحية بإدارة أبوتيج و29 وحدة صحية بمركز أبوتيج بالإضافة إلى وحدات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية عدد 11 وحدة صحية يتم تنفيذهم في باقي إدارت المحافظة

- يستمر المشروع حتى 3 سنوات على 4 مراحل لمحاربة الزيادة السكانية وأثارها السلبية على جهود وخطط التنمية المستدامة

- دعا محافظ أسيوط كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف والتعاون لتنفيذ المشروع

- مشروع "أسرة" والذي سيتم تنفيذه بالشراكة والتنسيق بين وزارة الصحة والسكان وكلًا من المجلس القومي للسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمحلس القومي للمرأة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة لتعليم الكبار ووزارة الزراعة

- برنامج "أسرة" يتبنى منهجيات حديثة في التنفيذ تتضمن التغير الاجتماعي والسلوكي والتعاون والتعلم والتكيف مع التأكيد على تبني التحول الرقمي في جميع التدخلات وكذا مجابهة التغيرات المناخية.

ـ يستهدف المشروع تدريب 55 طبيب و110 من هيئة التمريض و110 من الرائدات الريفيات و65 فرد من هيئة الاشراف و28 طبيب بالقطاع الخاص و55 صيدلي ومساعد

- استهداف أكثر من 190 ألف سيدة في سن الانجاب من خلال 4 مراحل للعمل تستهدف الشباب وتمكين المرأة اقتصاديًا والأنشطة الاقتصادية المختلفة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية والحد منها