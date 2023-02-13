مدير عام آثار الإسكندرية يتابع أعمال إنشاء سور طابية النحاسين الأثرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

استقبل محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية ، الدكتور توما فوشيه مدير المركز الفرنسي للدراسات السكندرية والمهندسة كاترين ماشينك، حيث ينفذ المركز أعمال إنشاء سور حماية حول طابية النحاسين الأثرية، وذلك بناء علي موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية وتعليمات الدكتور أبو بكر عبد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وقال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، إن اللقاء جاء لمتابعة كافة المشروعات بالمناطق الأثرية والوقوف على نسب الإنجاز منها مشروع إنشاء سور حماية حول طابية النحاسين الأثرية التي يقوم به المركز الفرنسي للدرسات، بناء علي موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية .

تعد طابية النحاسين الأثرية من المناطق التي لها تاريخ كونها من أهم الطوابي في المدنية لقيمتها التاريخية من صناعة الأسلحة النحاسية وحتى صناع الأواني النحاسية بعد ذلك.

ومن جانبه، قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، إن طابية النحاسين هى قلعة مقابر اليهود الجديدة، وتقع بحديقة الشلالات وسط الإسكندرية، وهى مسجلة فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزارى رقم 277 لسنة 2010 وصدر لها قرار بالحرم رقم 377 لسنة 1995.

وأضاف محمد متولى لـ"اليوم السابع"، أن الطابية يعود تاريخها إلى الفترة ما بين 1840 و 1848 فى عصر محمد على باشا، وعرفت باسم قلعة مقابر اليهود الجديدة ثم عرفت باسم طابية النحاسين، حيث استخدمت لصناعة الأدوات النحاسية فى عهد والى مصر عباس حلمى الأول.

وأوضح أن الطابية تتخذ شكل شبه منتظم من طابقين، الطابق السفلي تحت مستوى الشارع الرئيسى، وهى تتكون من خمس حواصل مستطيلة الشكل، يفتح بالحاصل الأول من جهة الشرق فتحتين معقودة تؤدى وحجرتين جانبيتين، سقف الطابق العلوى له قبة، أما الطابق السفلى فمسطح من ألواح خشبية، أما أرضية الطابق العلوى فهى من البلاط الحجري، والطابق السفلي فهو يغلب عليه وجود أرضية صلبة غير مبلطة.

ويوجد فى نهاية الطابية بالجهة الشرقية، مدخنة كانت تستخدم كأنبوب تهوية لتصريف السناج الناتج عن أعمال صناعة الآوانى النحاسية .

يذكر أن الطوابي المسجلة في عداد الآثار بالإسكندرية، تنقسم ما بين طوابي وأبراج وقلاع، مثل أبراج 2و3و4 والطابية الحمراء وقلعة قايتباى وطابية النحاسين في منطقة الشلالات وكوسا باشا في أبو قير شرق الإسكندرية والبرجين الشرقي والغربي وباب رشيد وأخيرا طابية اليسرى فى الورديان.