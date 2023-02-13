مدير أوقاف بورسعيد يقود حملة لنظافة المساجد تحت شعار "كلنا في خدمة بيوت الله"

بورسعيد - محمد عزام

قاد الدكتور جمال عواد، مدير عام مديرية أوقاف محافظة بورسعيد، حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد انطلقت صباح اليوم الإثنين، من مسجد مريم بنطاق حي المناخ، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، وبحضور الدكتور مسعد فتحي،. مدير الدعوة، الشيخ فايز حسين، مفتش عام وزارة الأوقاف، الشيخ محمد شعبان، مدير إدارة الضواحي.

وخلال حملة النظافة، أكد مدير أوقاف بورسعيد، لـ"اليوم السابع"، على أهمية نظافة المساجد وظهورها بالمظهر اللائق، فالمسجد عنوان النظافة والجمال، وأن خدمة بيوت الله وعمارتها والاهتمام بها وبروادها شرف لنا جميعًا، وأن الدين والحضارة والرقي والإنسانية تدعو جميعها إلى النظافة والجمال.

وأضاف الدكتور جمال عواد، أن الشعار الذي بدأنا به حملتنا اليوم كان "كلنا في خدمة بيوت الله"، موضحاً أن حملة النظافة ستشمل كل مساجد المحافظة بكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد حتى شهر رمضان.

وأشار إلى أن الحملة في أول أيامها ستشمل على عدد من المساجد الكبيرة مثل : مريم، صالح سليم، الحسين، التوفيقي، العباسي، رياض الصالحين، الغفور الرحيم، الرحمة، المجمع الإسلامي، المسجد الكبير، وحتى الانتهاء من كافة مساجد المحافظة.



أعمال-النظافه-بالمسجد



الشيخ-جمال-عواد



العاملين-بالمساجد-في-بورسعيد



العمل-في-المساجد-ببورسعيد



جانب-من-أعمال-النظافه



قيادات-الأوقاف-ببورسعيد