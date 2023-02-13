انطلاق حملة النظافة فى مساجد أوقاف دمياط استعدادا لشهر رمضان.. صور

دمياط- معتز الشربينى

انطلقت فعاليات حملة نظافة المساجد بدمياط اليوم الإثنين، وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك، بمتابعة وحضور فضيلة الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط ، ومديرى الإدارات والمفتشين، وبرعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمشاركة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وقال الشيخ محمد سلامة مدير عام أوقاف دمياط، إن الحملة تأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف علي جميع المحافظات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، ووجه الشكر للدكتورة منال عوض محافظ دمياط ورؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة.

من ناحية أخرى، نظمت مديرية أوقاف دمياط ندوة بمستشفى الزرقا المركزى، بقاعة التدريب بحضور مدير الادارة الصحية بالزرقا دكتورة ايمان النجار ومدير إدارة الأوقاف بالزرقا الشيخ حاتم الشريف، ومحمود النجار مسئول الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة الصحية بالزرقا والدكتورة مروة النجار مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الصحية ندوة عن المشكلة السكانية وتأثيرها على الفرد والأسرة والمجتمع والصحة الانجابية والمبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة، وزواج القاصرات وأضراره صحيا واجتماعيا ونفسيا ورأى الدين حول قضايا تنظيم الأسرة والصحة الانجابية.