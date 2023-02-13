محافظ قنا يستقبل وفدا من الهيئة المصرية العامة للمساحة لبحث خطة لحصر أملاك الدولة

قنا صابر سعيد

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وفد الهيئة المصرية العامة للمساحة لبحث سبل التعاون وخطة العمل المستقبلية بين الهيئة ومحافظة قنا، لحصر أملاك الدولة، جاء ذلك بحضور حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وضم الوفد المهندسة هويدا يوسف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مصر العليا، والدكتور إبراهيم السعيد، مدير البوابة الإلكترونية بالهيئة، والمهندس محمد إسماعيل مدير مديرية المساحة بقنا، وصابر سعيد، مدير أملاك الدولة بقنا.

وناقش محافظ قنا، مع وفد الهيئة المصرية العامة للمساحة حصر جميع أملاك الدولة وميكنتها وتوقيعها على خرائط مساحية، وأرشفة هذه البيانات في قاعدة معلومات جغرافية تتميز بمستوى عال من الحماية الإلكترونية بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة، سعيا نحو تحقيق التنمية الحضارية .

وأكد محافظ قنا، تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية للحفاظ علي على أراضي أملاك الدولة، لردع المخالفين ومحاسبة المقصرين من الجهاز الإداري وإزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة.