محافظ دمياط تفاجئ مدينة كفر سعد وتحيل 3 من العاملين للتحقيق

دمياط معتز الشربيني

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، زيارة مفاجئة لمدرستى كفر سعد الإعدادية بنين وتفتيش كفر سعد الابتدائية، لمتابعة سير اليوم الدراسى، وذلك مع بداية الفصل الدراسي الثانى.

وتفقدت "المحافظ" الفصول الدراسية وقاعات الأنشطة، كما تواصلت مع الطلاب والمعلمين، كما تابعت سير الحصص الدراسية والأنشطة الرياضية والمجالات المختلفة، وشددت على الاهتمام بمستوى النظافة العامة بالمدرسة، والتأكيد على انضباط الطلاب وضبط اليوم الدراسى بما يضمن تحقيق الاستفادة الكاملة للطلاب من حيث المستوى التعليمى وأيضًا الأنشطة.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، تعليمات مشددة إلى مدير الإدارة التعليمية بكفر سعد على المتابعة الدورية لتلك المنظومة والعمل نحو الإرتقاء بها ، لافتة إلى أنه لن يتم التهاون مع أى تقصير يتم رصده.

وعلى جانب آخر، قررت "المحافظ " تحويل 2 من العاملين بمدرسة كفر سعد الإعدادية، ومسئول الأمن بها للتحقيق لخروجهم بدون إذن رسمى.