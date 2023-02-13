محافظ دمياط تتابع حملات رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع.. صور

دمياط - هيثم مراد

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع مدن المحافظة العامة والميادين الرئيسية، وذلك عقب تعرض محافظة دمياط لموجة من الطقس السيئ أسفرت عن تساقط أمطار على بعض مدن دمياط.

وكثفت الوحدة المحلية برأس البر حملاتها لرفع الآثار الناتجة عن تساقط الأمطار، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والتي وفرت معداتها وكذلك الفرق المدربة للتعامل مع الموقف.

كما شهدت شوارع محافظة دمياط استمرار حملات رفع تراكمات مياه الأمطار، وكذلك تطهير بالوعات تصريف مياه المطر، إضافة إلي صيانة أعمدة الإنارة، فضلا عن فحص اللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع المحافظة للتأكد من سلامتها وعدم تشكيلها خطر على المارة.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أصدرت تعليمات مشددة بشأن استمرار تلك الحملات بشكل مكثف لتحول شوارع المحافظة والميادين العامة، مؤكدة استمرارا تطبيق حالة الطوارئ لحين الانتهاء من نوات الأمطار المحتملة، موضحة أن هناك انعقاد دائم لغرفة العمليات لمتابعة الموقف أولا بأول هال مدار اليوم.

وأضافت أنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين، للتعامل الفوري حال وقوع أية طوارئ ناتجة عن سوء حالة الطقس، كما شددت أيضا بشأن التعامل مع ارتفاع امواج الشواطئ داخل مدينة رأس البر، لحماية المنشآت السياحية خاصة التي تقع على شواطئ المدينة مباشرة، والتأكد على الالتزام بخطة حماية تلك المنشآت.

وشهدت محافظة دمياط موجة من الطقس السيئ خلال الأيام الماضية، ويسود طقسا بارد نهارا شديد البرودة ليلا، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة وكذلك وجود سحب كثيفة مصحوبة بسرعة في الرياح وارتفاع أمواج نهر النيل وكذلك البحر المتوسط.