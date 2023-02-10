إطلاق قافلة طبية بمشاركة متخصصين من جامعة الأزهر بقرية كفر المياسرة بدمياط

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إطلاق قافلة طبية شاملة بقرية كفر المياسرة بمركز الزرقا، جاءت بالتعاون بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة الأزهر فرع دمياط ومديرية الصحة.

وضمت القافلة أساتذة متخصصين بجامعة الأزهر بالتخصصات الطبية المختلفة، كما يتم خلالها تقديم كافة الخدمات العلاجية من تشخيص وتوزيع الأدوية بالمجان، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية بتخصصات "العيون ، الجلدية، القلب والأوعية الدموية ، الأطفال، المخ والأعصاب، المسالك ،الصدر ،العظام، الباطنة ، السكر والغدد الصماء ،الجراحة العامة ، الأنف والأذن، أمراض النساء ، الأسنان، الأطراف الصناعية والسمعيات "، وذلك على نفقة الدولة.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهود المبذولة التى تأتى بالتعاون بين رئاسة مجلس الوزراء وجامعة الأزهر ووزارة الصحة لتقديم الخدمات الطبية لاهالى القرى ودعم الفئات الأكثر احتياجا وغير القادرين، لافتة الى أن هناك تكاتف كبير بين كافة الجهات للوصول إلى عدد اكبر من المستفيدين وتغطية كافة المناطق، وذلك تنفيذا لتعليمات ورعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

من ناحية أخرى نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية لفحص المواطنين بالمجان، وذلك في إطار فاعليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي انطلقت لتطوير الريف المصري بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

واستهدفت قافلة مديرية الصحة بدمياط قربة "أبو سعادة الصغرى" التابعة لمركز كفر سعد، والتي تضمنت عدة تخصصات متنوعة، وكذلك توفير عيادات متنقلة بكافة التخصصات لفحص المواطنين بالمجان.