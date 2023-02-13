محافظ المنوفية يفاجئ منفذ بيع لحوم الزراعة للتأكد من الالتزام بالتسعيرة..صور

المنوفية - محمد فتحى

فاجأ اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، منفذ بيع اللحوم والسلع الغذائية التابع لوزارة الزراعة، والمقام أمام كوبرى مبارك بحي شرق شبين الكوم، وذلك لمتابعة مدى الإلتزام بالأسعار المقررة وجودة المنتجات المعروضة، يأتى هذا فى إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من جولات مفاجئة على المنافذ والشوادر بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للتأكد من توافر السلع لرفع العبء عن كاهلهم المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

ووجه محافظ المنوفية مسئولى المنفذ بزيادة أعداد الجزارين والموازين وذلك نظرا للإقبال الشديد من المواطنين ، كما وجه بتنظيم المواطنين أمام المنفذ لمنع الازدحام وتكدس المواطنين.

فيما أجرى المحافظ حواراً مع عدد من المواطنين عن أسعار اللحوم ومدى التزام العارضين بقوائم الأسعار حرصاً على حقوق المواطنين ومنعهم من الإستغلال، مؤكداً توافر كافة السلع الغذائية والمنتجات بالشوادر والمعارض بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وإتاحتها أمام المواطنين بصفة مستمرة لضمان تلبية كافة احتياجاتهم.

وأشار المحافظ إلى أنه جارى حالياً الإنتهاء من التجهيزات النهائية لمعارض " أهلا رمضان " بنطاق المحافظة وضخ العديد من السلع والمنتجات بها ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة إستعداداً لإستقبال شهر رمضان المبارك ، مشدداً بإستمرار تشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق لمتابعة توافر السلع والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين .

وعلى جانب آخر، تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محاافظ المنوفية، الأعمال الإنشائية لمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بنطاق كفر المصيلحة بحي شرق شبين الكوم على مساحة (795م2)، يأتي هذا انطلاقا من حرص واهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري وتساهم في رفع الوعى القومي لدى المواطنين، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لمتابعة نسب إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها، رافقه نائبه محمد موسي، رئيس حي شرق شبين الكوم .

وتفقد المحافظ أعمال الأساسات (الخرسانة المسلحة) لمشروع مكتبة مصر العامة والمقام بين بحر شبين الكوم وشارع عاصم حما وذلك لتقديم خدمات ثقافية وتنويرية لخدمة أبناء وشباب المحافظة، موجهاً بتكثيف الجهود لتسريع وتيرة العمل كون المكتبة صرحاً تنويراً وثقافياً على أرض المحافظة، وتضم المكتبة قاعات مختلفة الاستخدام ومسرح للعروض والأنشطة الثقافية وأنشطة للأطفال لتعليم القراءة والرسم والموسيقي والخط العربي ، كما تشمل المكتبة قاعة للكبار للتدريب والقراءة وكورسات للغات وقاعة تدريب خاصة بذوى الهمم، ومكتبة الإلكترونية وقاعات حاسب ألي وبحث علمي، جراج وكافيهات لخدمة زوار المكتبة.

فيما تضمنت الجولة، تفقد محافظ المنوفية توسعات مدرسة إصطباري للتعليم الأساسي بتكلفة ما يزيد عن (5) مليون جنيه وبإجمالي (12) فصل دراسي جديد ، كما تفقد توسعات مدرسة الشهيد الصباحي فهد الابتدائية بقرية ميت مسعود بتكلفة (8.5) مليون جنيه ليصبح إجمالي الفصول الدراسية عقب أعمال التوسعة (40) فصل ، حيث جاري تجهيز وتهيئة الموقع العام والتشطيبات الداخلية للمدرسة ، وأشارت مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية إلي أنه خلال الفترة القادمة سيتم توريد التجهيزات والأثاث تمهيداً لدخولها العملية التعليمية ، ووجه المحافظ بإدراج السور الخارجي للمدرسة ضمن أعمال التطوير وإقامة مهدئات للسرعة حفاظاً علي سلامة وأمن أبنائنا الطلاب .

وأكد محافظ المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهداً فى الارتقاء ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء وتطوير العديد من المدارس بنطاق المحافظة، مؤكداً ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية وإشراك المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للارتقاء بمستوى الخدمات علي مستوي المحافظة حفاظاً علي الصالح العام .

كما استوقف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية موكبه أثناء جولته الميدانية الموسعة ، حيث تلاحظ وجود حالة تعدى على أرض زراعية بمساحة نصف فدان بقرية ميت مسعود بشبين الكوم ، وعلى الفور أجرى المحافظ اتصالاً هاتفياً بوكيل وزارة الزراعة كلفه بنزول لجنة لمعاينة حالة التعدى على الطبيعة وتحرير محضر تبوير فوراً حفاظاً على الرقعة الزراعية ، والتشديد على إعادة زراعة الأرض مرة أخرى في غضون 24 ساعة ، وفى حالة عدم تنفيذ التوجيهات سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

كما شدد المحافظ على مسئولى الرى والوحدة المحلية بتطهير مصرف القرنين ( اصطبارى – ميت مسعود ) وإزالة كافة تراكمات القمامة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين ، مشدداً على المتابعة الدورية لخطة تنفيذ تطهير الترع والمجارى المائية بنطاق المحافظة ، ومؤكداً على أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير في منظومة العمل.

كما كلف محافظ المنوفية رئيس الوحدة القروية لميت مسعود برفع تجمعات القمامة بإحدى الملكيات الخاصة والتنبيه على صاحب الملكية بإقامة سور حديدي لمنع تراكمات القمامة مرة أخرى ، والتواجد الميدانى للانتهاء من كافة الأعمال وتكثيف حملات النظافة بالمنطقة للتعامل الفورى مع بؤر القمامة أول بأول حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى.



محافظ المنوفية يستوقف موكبه ويكلف الزراعة بتحرير محضر تبوير لحالة تعدى



محافظ المنوفية



محافظ المنوفية



محافظ المنوفية يتابع الأعمال الإنشائية لمشروع مكتبة مصر العامة