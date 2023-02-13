محافظ المنوفية يتفقد وصول 14 معدة جديدة كدعم لمنظومة المخلفات الصلبة

أعلن اليوم الإثنين اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، وصول 14 معدة جديدة، كدفعة ثانية لدعم منظومة المخلفات الصلبة ورفع جودة قطاع تحسين البيئة بالمحافظة، بتكلفة قاربت الـ 40 مليون جنيه ، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بتكلفة إجمالية 64 مليون جنيه ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لتفقد اصطفاف المعدات الجديدة ، رافقه نائبه محمد موسي ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، المستشار الهندسي للمحافظة ، مدير الإدارة الفنية بالديوان العام ، رئيس حي شرق شبين الكوم .

وتضمن الإصطفاف7 سيارات رش وشفط مجهزة سعة 4 م3 ، 7 سيارات قلاب مجهزة سعة 20 طن ، وأشار المحافظ إلى أنه جاري توريد 2 برج كهرباء بتكلفة 2 مليون و163 الف جنيه خلال أسبوع ، موضحاً أن تلك المعدات سيتم توزيعها بنطاق الوحدات المحلية للمساهمة في نقل تراكمات القمامة من المنبع مباشرة إلى المدفن الصحى الآمن بالسادات ، فضلاً عن التعامل الفوري في شفط تجمعات مياه الأمطار خلال موسم الشتاء لتحقيق السيولة المرورية للمركبات ، مشدداً علي ضرورة الحفاظ علي تلك المعدات والاهتمام والعناية بها وإجراء كافة الصيانات الدورية اللازمة لضمان الحفاظ عليها وتأدية المهام المطلوب تنفيذها بالشكل اللائق .

فيما كلف محافظ المنوفية مدير الإدارة الفنية بإعداد تصور لإنشاء وحدة خاصة لسيارات الرش والشفط وإعداد هيكل إداري تابع لها علي غرار " وحدة التدخل السريع " حتي تكون علي أتم استعداد للتعامل الفوري مع موجة الطقس السيىء و شفط تجمعات مياه الأمطار بالأماكن الأكثر تجمعاً لبؤر المياه لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين ، مؤكداً أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة لتطوير وتحسين مستوى خدمات النظافة بكافة الشوارع والميادين العامة بأرجاء المحافظة لإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً.

وخلال جولته الميدانية ، تفقد محافظ المنوفية الأعمال التمهيدية لإنشاء محور " ترعة المعهد الجديد " بنطاق حي شرق مدينة شبين الكوم كشريان تنموي هام يهدف إلى تخفيف الاختناقات المرورية بالعاصمة ، حيث جاري تنفيذ أعمال طبقة الاحلال بالطريق تمهيداً لفرد طبقة السن بطول 800 م وبتكلفة 6 مليون جنيه ، ووجه المحافظ بتكثيف الجهود لتسريع منظومة العمل لضمان الإنتهاء من كافة الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة نظراً لأهمية الطريق .

كما تفقد المحافظ بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق " ميت خاقان – المقابر – مصطفي كامل " بطول 650 م ، وذلك عقب الإنتهاء من بربخة وتغطية الترعة ، ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق بوضع مقترح بازدواج الطريق لتحقيق السيولة المرورية للمركبات كونه طريق هام وحيوي يخدم الأهالي ، مكلفاً رئيس حي شرق بتزويد كشافات الإنارة وزرع أعمدة جديدة بالطريق وإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً ، مشيراً أن المحافظة تتبنى خطة لإنشاء محاور مرورية جديدة وتطوير شبكات الطرق الداخلية والمحاور المرورية بنطاق المحافظة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .