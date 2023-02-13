محافظ المنوفية يستعرض موقف المشروعات التنموية والخدمية و"حياة كريمة"

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً، لمناقشة موقف المشروعات التنموية والخدمية، الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بكافة القطاعات الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور نائبه محمد موسى، مدير عام مكتب شئون المحافظ ، المستشار الهندسى، ومديري إدارات التخطيط والمتابعة، ونظم المعلومات والتحول الرقمي ، المكتب الفنى .

وخلال الاجتماع، تم استعراض حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة بالمحافظة خلال الفترة من عام 2014 ، وحتى 2023، فضلا عن عرض موقف المشروعات المستهدف تنفيذها بالخطة الاستثمارية والخدمية للعام المالى الحالى والتى تضم قطاعات ( الصرف الصحى ، مياه الشرب ، الطرق ، الكهرباء ، الأبنية التعليمية ، تحسين البيئة) ، وكذا متابعة الموقف التنفيذى لمستجدات المشروع القومي للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرى مركزى أشمون والشهداء بإجمالى 81 قرية .

كما أشار المحافظ إلى أنه تم دعم المنوفية باعتمادات مالية إضافية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى لضخها في مشروعات البنية التحتية وذلك ضمن برامج التنمية المحلية بمراكز ومدن المحافظة بما يحقق التنمية المستدامة .

وشدد المحافظ على التواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتسريع معدلات الأداء وتقديم التيسيرات اللازمة لنهو المشروعات المخططة وفق التوقيتات الزمنية المحددة ، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المقررة لجودة الأعمال حفاظا على الصالح العام.