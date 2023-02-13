محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة

الدقهلية :محمد الحبشي

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جهود الوحدات المحلية فيما يتعلق بالمشروعات المقرر تنفيذها في اطار الخطة الإستثمارية الجديدة، والمشروعات الخدمية، حيث تابع جهود الوحدات المحلية في مركزي المنصورة ونبروة

وشهد مركز ومدينة المنصورة، متابعة تنفيذ اعمال تدعيم الحمله الميكانيكية برئاسة المركز بإنشاء مغسله وذلك ضمن مشروعات الخطه الاستثمارية 2022 /2023 والتي يتم تنفيذها من خلال جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه، حيث تم متابعة معدلات التنفيذ وتذليل العقبات لسرعة انتهاء المشروع ودخوله الخدمة، كما تم متابعة اعمال تطوير وتجميل كورنيش طريق المنصورة /أجا بطول 500 متر حيث يتم تركيب بلدورات و استعدال مناسيب سور واعمدة الكورنيش واستكمال صب الاعمده وتركيب الفواصل المضيئة بالبلدورات وكذا تركيب اعمدة إنارة ديكورية وتنفيذ بلاعات صرف مطر وتركيب باكيات الحديد ما بين الاعمدة وتركيب حجر الهاشمه والمايكه بالسور وكذا استبدال البلدورات للجهة المقابله للكورنيش ويتم تنفيذ المشروع ايضا من خلال جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه حيث تم متابعة العمل والوقوف علي نسب التنفيذ والتأكيد علي الانتهاء من المشروع وفقا للبرامج الزمنية المقررة..

وفي مركز ومدينة نبروه، تم متابعة اعمال الانتهاء من تنفيذ الجسات الارضية لتنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحي بناحية عزبة بنانى التابعة للوحدة المحلية بهوت مركز نبروه على مساحة 8 افدنة وتم كذلك متابعة الاعمال الجارية بشأن عمل الجسات الارضية لتنفيذ تطوير وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بنبروه على مساحة5 فدان بحوض ادريس زمام مدينه نبروه وذلك في اطار مشروع تحسين جودة المياة بالمنطقة

وأكد "محافظ الدقهلية"، ضرورة المتابعة اليومية للأعمال للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق الأمان والسلامة والتاكيد علي اهمية الانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة

يذكر أن محافظ الدقهلية كان قد عقد عده اجتماعات لرؤساء المراكز والمدن والاحياء اكد خلالها علي ضرورة المتابعة المستمرة لسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وسرعة دخولها الخدمة وذلك لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضا أبناء الدقهلية



اعمال الخطة الإستثمارية في المراكز



تفقد تنفيذ المشروعات



تفقد مشروعات الخطة الاستثمارية



جانب من الاعمال



جانب من مشروعات الخطة الاستثمارية



متابعه تنفيذ المشروعات