محافظ الدقهلية يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ودخولها الخدمة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار متابعة العمل فيما يتعلق بالمشروعات المقرر تنفيذها فى إطار الخطة الاستثمارية الجديدة، بمراكز ومدن المحافظة، وكذا المشروعات الخدمية، التى يتم تنفيذها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفى هذا الصدد تابع "محافظ الدقهلية" جهود الوحدات المحلية فى كل من مركزى المنصورة ونبروه.

ففى مركز ومدينة المنصورة قالت رحاب المزين رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة تنفيذ اعمال تدعيم الحمله الميكانيكية، برئاسة المركز بإنشاء مغسله وذلك ضمن مشروعات الخطه الاستثمارية 2022/2023، والتى يتم تنفيذها من خلال جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه، حيث تم متابعة معدلات التنفيذ وتذليل العقبات لسرعة انتهاء المشروع ودخوله الخدمة، كما تم متابعة اعمال تطوير وتجميل كورنيش طريق المنصورة /أجا بطول 500 متر حيث يتم تركيب بلدورات و استعدال مناسيب سور واعمدة الكورنيش، واستكمال صب الاعمده وتركيب الفواصل المضيئة بالبلدورات، وكذا تركيب اعمدة إنارة ديكورية وتنفيذ بلاعات صرف مطر، وتركيب باكيات الحديد ما بين الاعمدة وتركيب حجر الهاشمه والمايكه بالسور، وكذا استبدال البلدورات للجهة المقابله للكورنيش ويتم تنفيذ المشروع ايضا من خلال جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه حيث تم متابعة العمل والوقوف على نسب التنفيذ والتأكيد على الانتهاء من المشروع وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

وفي مركز ومدينة نبروه قال المحاسب محمد البسيوني رئيس المركز والمدينة، انه تم متابعة اعمال الانتهاء من تنفيذ الجسات الارضية، لتنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحي بناحية عزبة بنانى التابعة للوحدة المحلية بهوت مركز نبروه، على مساحة 8 افدنة وتم كذلك متابعة الاعمال الجارية، بشأن عمل الجسات الارضية لتنفيذ تطوير وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بنبروه على مساحة5 فدان بحوض ادريس زمام مدينه نبروه وذلك في اطار مشروع تحسين جودة المياة بالمنطقة .

وفي هذا الصدد اكد "محافظ الدقهلية" علي ضرورة المتابعة اليومية للأعمال للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق الأمان والسلامة والتاكيد علي اهمية الانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

والجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية كان قد عقد عده اجتماعات لرؤساء المراكز والمدن والاحياء اكد خلالها علي ضرورة المتابعة المستمرة لسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وسرعة دخولها الخدمة وذلك لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضا أبناء الدقهلية.