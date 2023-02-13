محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذى لمشروع إنتاج اللقاحات والأمصال

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الأعمال المقرر تنفيذها لمد شبكة مياه بطول 18 كم من محطة المستقبل والمنطقة الصناعية وحتى المدينة، والتعارضات مع المرافق الأخرى والري والأعمال المستقبلية للطرق، كما تم مناقشة الأعمال المقرر تنفيذها في قطاعات الكهرباء والغاز والاتصالات وخدمات الطرق والتأكيد على التنسيق الكامل بين كافة الجهات وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لمعرفة المعوقات والعمل على تذليلها فور اكتشافها.

وأشار محافظ الإسماعيلية بضرورة الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المستقبلية من توسعات أثناء تنفيذ الخدمات مع التأكيد على توقيتات البدء والانتهاء من أعمال الترفيق؛ تمهيدًا للافتتاح الرسمي في أكتوبر القادم.

وأكد محافظ الإسماعيلية على الأهمية الاستراتيجية والاستثمارية لهذا المشروع الهام والذي تتجه له الدولة بالدعم الكامل، لإقامة وتشغيل مشروع "مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي"، لتصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكافة أنواعها والمستحضرات البيولوجية والمشخصات والبيوتكنولوجي ومستلزماتها، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية نحو 3.8 مليار جنيه، وسوف يوفر فرص عمل ل 325 موظف.

مضيفًا أن محافظة الإسماعيلية تتميز بموقع استراتيجي جاذب للعديد من المشروعات النوعية والهامة خاصة في المجال الطبي.

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لعدد 8 مشروعات استثمارية تقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للحصول على الرخصة والاستفادة من مزاياها من بينهم مصنع اللقاحات والأمصال بتقاطع طريق الإسماعيلية مع سرابيوم.