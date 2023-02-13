محافظ الإسكندرية: تعيين 4203 شابا منهم 126 "قادرون باختلاف"

الإسكندرية ـ جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوى الهمم، والعمل على دعمهم وتقديم كل الخدمات الممكنة لهم بالمجان.

وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العيش للمواطنين ورعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع.

وأضاف الشريف، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تحت إشراف الأستاذ محمد كمال وكيل المديرية، قامت بتعيين 4203 شاباً، منهم 126 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 9974 راغب عمل منهم 249 "قادرون باختلاف" ، فضلا عن توفير 171 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.