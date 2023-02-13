محافظ أسيوط يشيد بمبادرة "مستقبل أخضر" لرفع كفاءة منظومة النظافة.. صور

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمبادرة "مستقبل أخضر"، التى تم تنفيذها بعدد من القرى والمراكز، لنشر ثقافة زراعة الأشجار المثمرة، والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة.

يأتي ذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، وزراعة 100 مليون شجرة، التى تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة والتغلب على التحديات البيئية المختلفة بالإضافة إلى سد الفجوات التنموية فى المناطق الجغرافية المختلفة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 مشيراً إلى تنفيذ حملات نظافة وتشجير وتوعية بالتعاون بين إدارة شئون البيئة بالمحافظة وبالتنسيق مع رؤساء المراكز والإحياء ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية العاملة بمجال البيئى.

وأوضح محافظ أسيوط، أن فعاليات المبادرة امتدت على مدار 4 أسابيع لتستهدف زراعة الأشجار وبرامج التوعية ومنها نشر ثقافة زراعة الأشجار المثمرة أو زينة بالطرق والشوارع وأمام المنازل واستبدال أماكن القمامة بالزراعة وتنفيذ حملات نظافة وعمل الندوات التوعية للأهالى عن كيفية الحفاظ على البيئة والتخلص الأمن من القمامة وعمل ورش إعادة تدوير للمخلفات الصلبة والمنزلية مؤكداً على ضرورة التوعية بمفاهيم التنمية الشاملة والتى تعتبر البيئة جزء لا يتجزأ منها وإيجاد أفضل السبل لنشر ثقافة الوعى البيئى والتكاتف لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة والتعمير بلا تدمير واثار التغيرات المناخية.

وأضاف عنتر محمود مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، إنه تم تكثيف زراعة عدد كبير من الأشجار المثمرة وغير المثمرة (فيكس - جهنمية - ليمون - يوسفي) بشوارع المحافظة والمراكز والقرى حيث تم تنظيم فعاليات بمراكز (الفتح وأسيوط وأنبوب ساحل سليم والبدارى وصدفا وابوتيج منفلوط والقوصية والغنايم وديروط) وحى شرق وغرب مدينة أسيوط خلال 4 أسابيع طيلة فترة المبادرة وذلك بمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ومسئولى وعمال النظافة والبيئة وبالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية بتلك الأماكن موضحاً أن الفاعليات قد شملت تنظيم ندوات توعية بالمدارس والجمعيات بأهمية الحفاظ على البيئة وكيفية إعادة تدوير المخلفات وتعظيم الاستفادة منها وأهمية التشجير وزراعة الأشجار المثمرة بالشوارع والميادين والمنشأت الحكومية والعامة وزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار لما لذلك من مردود اقتصادى وصحى على المواطنين ونشر الوعى البيئى بأهمية الحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية كما تم تكثيف أعمال النظافة والكنس بواسطة العمال ومعدات الكنس الآلى ورفع الأتربة الموجودة بجوار وأعلى الأرصفة والجزر ورفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع إلى مصنع تدوير المخلفات بأسيوط.