التحالف الوطني: إطلاق قافلة لتقديم الخدمات الطبية للأسر الأولى بالرعاية بأسيوط

تشارك مؤسسة راعى مصر للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل التنموى الأهلى فى قافلة ستر وعافية القافلة التاسعة عشرة بقرية النواورة وتوابعها - مركز البدارى بمحافظة أسيوط، حيث يشارك فى القافلة 14 مؤسسة وجمعية من كيانات التحالف وهم "جمعية مصطفى محمود - مؤسسة مصر الخير - جمعية جمال الجارحى للتنمية المجتمعية - مؤسسة أبو العينين الخيرية - مؤسسة العربى لتنمية المجتمع - مؤسسة صناع الخير للتنمية - مؤسسة صناع الحياة مصر - بنك الطعام المصرى - جمعية الأورمان - جمعية رسالة - الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - مؤسسة بهية - بنك الشفاء المصرى " ،لتقديم خدماتها لعدد يتخطى 25 ألف مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية.

وتشمل الخدمات الطبية تخصصات (الرمد - أنف وأذن وحنجرة - عظام - أطفال - باطنة - اسنان - القدم الصحيح - جلدية - نساء) الكشف والأدوية بالمجان وقياس النظارات الطبية و الضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوى الهمم والقدرات الخاصة ،بالإضافة إلى حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدى والتوعية بالقدم الصحيح وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

وتتضمن القافلة أيضًا طرق أبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم من خلال مبادرة خيرك سابق للتحالف ،وبطاطين ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف ،كذلك إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة بجانب ذلك تهتم القافلة بالتمكين الاقتصادى المتمثل فى تمويل بعض المشروعات والمساعدة فى إقامة مشروعات أخرى ،والمساعدة فى فك كرب عدد من الغارمات ،كذلك نشر ثقافة التطوع من خلال أحد الأشكال غير النمطية للتدريب ودمج المتطوعين عن طريق الاشتراك فى الأنشطة ضمن حملة الفريق الوطنى للتطوع ،ومساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة ازرع وتطبيق المرشد الذكى ،ومدرسة حقلية لتقديم الدعم الفنى لصغار المزارعين المنضمين لمبادرة ازرع بمحافظة أسيوط، بخلاف القطاع الترفيهى من خلال كرنفال للأطفال وتوزيع ألعاب وهدايا ورسوم ومسرح عرائس.