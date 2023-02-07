إزالة 7 حالات تعد بالبناء لمخالف على الأراضى الزراعية بـ 3 قرى بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا جهودها فى تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائى المخالف وغير المرخص، والتعامل معها بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، برصد كافة حالات التعدى على الأراضى داخل نطاق المحافظة.

وفى ذات السياق، قال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق مع قسم الاشغالات، حيث أسفرت الحملة عن إزالة (7) حالات تعدى بالبناء المخالف بدون ترخيص بـ 3 قرى، منها حالتى تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية بقرية بنى محمد سلطان، و3 حالات تعدى بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى بقرية تله، بالإضافة إلى إزالة حالتى تعدى بقريتى زهرة وعزبة الإصلاح التابعة للوحدة المحلية لقرية البرجاية، وتم تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية مستمرة فى تنفيذ حملات الازالة للحفاظ على رقعة الأراضى داخل زمام المركز ومنع انتشار العشوائيات، مؤكداً على عدم التهاون والتصدى الفورى لأى شكل من أشكال التعديات ومخالفة القوانين المنظمة للبناء ورصد كافة المخالفات والتعامل الفورى معها.