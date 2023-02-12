اليوم السابع
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"التعامل مع العنف ضد المرأة".. ورشة عمل فى جامعة الإسكندرية

الأحد، 12 فبراير 2023 09:20 ص
"التعامل مع العنف ضد المرأة".. ورشة عمل فى جامعة الإسكندرية "التعامل مع العنف ضد المرأة" ورشة عمل بجامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الإسكندرية، ورشة عمل تحت عنوان "التعامل مع العنف"، تضمنت العديد من الفعاليات تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
وأشارت الدكتورة الدكتورة منال فوده المدير التنفيذى للوحدة، أن الورشة تضمنت عروض مسرحية فى الافتتاح والختام، وعرض أفلام قصيرة عن العنف، ومداخلات قانونية لعقوبات تلك الممارسات الخاطئة، وأشارت أنه تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات للتدريب على عمل حملات دعائية ضد العنف وعرض مطبوعات المجلس القومى للمرأة لمزيد من نشر الوعى والثقافة بين الطلاب واشاد الطلاب المشاركون بطبيعة الورشة المتميزة وتنوع انشطتها مطالبين بالمزيد منها فى المستقبل.
 
حضر ورشة العمل الدكتورة وفاء السحلى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق وعضو مجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وفاطمة رشوان عضو مكتب الشكاوى، ورباب أبو العزم من المجلس القومى للمراة، منسقى ومتطوعى الوحدة.
 
وفى سياق متصل شارك الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث فى المحاضرة التى نظمتها كلية التربية اليوم تحت عنوان: " ثقافة الساعات المعتمدة فى قطاع الدراسات العليا"، ألقاها الدكتور محمد جمال التركى العميد الأسبق لكلية الزراعة.
 
وأشار الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية، إلى أن هذه المحاضرة تأتى فى إطار توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة بضرورة إرساء مفاهيم التمكين القيادى، وإعداد قيادات الصف الثانى، ونشر ثقافة الساعات المعتمدة فى قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، موضحاً أن الفئة المستهدفة من المحاضرة هى وكلاء الكليات المختلفة ومساعديهم، ورؤساء الأقسام العلمية، وموظفى الدراسات العليا بكليات التربية والتجارة والآداب.

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وحدة العنف ضد المرأه



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