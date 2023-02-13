كيف يمكن للذكاء العاطفي أن يعالج بعض تحديات الصحة العقلية؟

كتبت فاطمة ياسر

في حين أن التركيز المتزايد على الحصول على درجات عالية في معدل الذكاء واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT له مزاياها ، يجب علينا أيضًا أن ننظر إلى الحكمة التقليدية - نسميها الذكاء العاطفي ، إذا صح التعبير - وطرح الأسئلة التي ربما يمكننا فقط الإجابة عليها، وذلك وفقا لموقع “indiatoday”.

فعندما يقول شخص ما إنها ليست شخصًا عاطفيًا ، كما لو أن كونك عاطفيًا هو وسام شرف ، فهو جزء واحد فقط ، على الرغم من كونه جزءًا مهمًا ، من المشكلة. والسبب الآخر هو رغبتنا الحاقدة ولكن اللاواعية في التقليل من أهمية المشاعر لأننا لا نفهمها تمامًا، و نتيجة كلا النهجين هي نفسها، فألم مستمر أو أكثر عاطفيًا ، مما يجبرنا على ابتكار أعداء ولدينا ردود فعل غير متناسبة مع ما يحدث لنا في الوقت الحالي. إنها حلقة تغذية مرتدة.

وليس من غير المألوف أن تقول صديقة إنها تشعر بالاكتئاب، و قد تكون مصابة بالاكتئاب ، وإذا كانت حالة طبية ، فهي بحاجة إلى التدخل، ولكن من الممكن أيضًا أن تكون حزينة أو متأملة أو حزينة أو حزينة.

وليس من غير المألوف أيضًا أن تقول زميلة إنها تعاني من القلق، و مرة أخرى ، قد يكون هذا صحيحًا ، ويدعو إلى الاهتمام المتناسب، ولكن قد يكون أيضًا خوفًا أو قلقًا أو خوفًا، و يمكن أن تتعامل أيضًا مع بعض المخاوف أو العصبية.

وبالمثل ، نشعر أننا مجرد رفض أو رفض لشيء ما أو شخص ما بينما المشاعر الحقيقية يمكن أن تكون الاشمئزاز أو النفور أو الاشمئزاز الذي لا نعترف به. وبالمثل ، فإن الحسد والغيرة ليسا نفس الشيء ولكن كلاهما يحمل رسائل لنا: ما لا يمكن أن نحصل عليه وما لدينا ولكن نخشى الخسارة.

بينما يخبرنا العار أننا انتهكنا مدونة مجتمعية ، فإن إحساسنا بالذنب أكثر خصوصية ، إنه يتعلق بانتهاكنا لقواعدنا الأخلاقية. لا يتعلق الأمر كثيرًا بما فعلناه ، إنه يتعلق أكثر بمن نعتقد أننا نحن، الحرج ، بالطبع ، يمكن التحكم فيه بشكل أكبر.