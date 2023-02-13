ضبط 8 أطنان فول منتهى الصلاحية خلال حملة رقابية بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري، مشددة على ضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك مع الطب البيطرى حملات تموينية على الأسواق بمراكز "الرحمانية- حوش عيسى - كفر الدوار - دمنهور - ادكو"، أسفرت عن ضبط 250 كجم أرز أبيض لبيعه بأزيد من السعر الرسمى بكفر الدوار ، وضبط 298 شيكارة فول حصى بإجمالى 8 أطنان منتهى الصلاحية بمركز دمنهور.

كما أسفرت الحملات بمركز الرحمانية عن ضبط 6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، وكذا تحرير 3 محاضر عدم صرف بون خبز للمواطنين وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات .

وفى مركز حوش عيسى تم تحرير 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار ، ومحضر عدم إرسال بيان شهرى لإحدى الثلاجات وكذا محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي.

وفى مركز ادكو تم ضبط احد أصحاب محلات اللحوم قام بالذبح خارج المجازر الحكومية ، وكذلك ضبط 6 محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مكشوفه ومعرضة للتلوث وضبط محل لعدم الإعلان عن أسعار بيع السلع.

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى النيابة المختصة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.