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ضبط 4 أشخاص هاربين من أحكام قضائية بكفر الشيخ

الإثنين، 13 فبراير 2023 10:54 ص
ضبط 4 أشخاص هاربين من أحكام قضائية بكفر الشيخ كلابشات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بكفر الشيخ، من ضبط 4 أشخاص هاربين من أحكام متعددة، خلال حملة أمنية مكبرة، تحت مساعد وزير الداخلية، ومدير الأمن.

وتمكنت الحملة من ضبط «إ.إ.ن»، 40 سنة، فلاح، ومقيم في بندر سيدي سالم، ومطلوب في 25 حكماً؛ و21 حكماً جزئياً، و4 أحكام مستأنف، و«أ.م.ل»، 35 سنة، عامل، ومقيم في بندر سيدي سالم، ومطلوب في 60 حكماً؛ منها 35 جزئياً، و25 مستأنفاً.

 كما تمكنت الحملة من ضبط «ح.م.م»، 55 سنة، ومقيم بمركز فوه، والمطلوب في 35 حكماً، منها 27 جزئياً، و8 أحكام مستأنفة،، كما تمكنت من ضبط «ك.م.ل» 56 سنة، مقيم بمركز كفر الشيخ مطلوب في 25 حكما، منهم 20 جزئيا، و5 أحكام مستأنفة.

 يأتي ذلك، في إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.



 


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