اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 فبراير 2023 03:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

صحف الإمارات تسلط الضوء على مشاركة الرئيس السيسى فى قمة الحكومات

الإثنين، 13 فبراير 2023 02:08 م
صحف الإمارات تسلط الضوء على مشاركة الرئيس السيسى فى قمة الحكومات الرئيس السيسى
كتبت ـ إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبرزت صحف الإمارات مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على رأس وفد رفيع المستوى، فى القمة العالمية للحكومات التى انطلقت اليوم الاثنين، فى مدينة دبى بدولة الإمارات.

الاتحاد
الاتحاد

 

وتناولت صحيفة الاتحاد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام القمة، والتى أكد خلالها أن العلاقات المميزة بين مصر والإمارات تمثل أساساً مهماً للحفاظ على الأمن والمصالح العربية في المنطقة، وأن تقدم وازدهار إمارة دبي ودولة الإمارات يشكل تجربة تنموية ملهمة لكافة المنطقة، معرباً عن التقدير للدعوة المميزة لمصر كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي، والتي تساهم في توليد أفكار خلاقة تمثل سبيلاً ملهماً لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية. وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي .

ولفتت الصحيفة الإماراتية، إلى الحرص المصري على المشاركة بها من خلال وفد رفيع المستوى برئاسته يعكس عمق العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين، والتي تمثل أساساً مهماً للحفاظ على الأمن والمصالح العربية في المنطقة.

الإمارات اليوم
الإمارات اليوم

 

فيما سلطت "الإمارات اليوم" الضوء على حفاوة استقبال الرئيس السيسى فى الإمارات، حيث كان فى استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة.

وأشارت الصحيفة الإماراتية، إلى الحديث المتبادل بين الزعيمين في قصر الشاطئ، حول العلاقات الأخوية الراسخة وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات.

وألمحت الصحيفة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم في بداية اللقاء التعازي في وفاة الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

البيان
البيان

 

وفى السياق نفسه، كتبت صحيفة البيان عن زيارة الرئيس السيسى المهمة كضيف شرف فى القمة العالمية للحكومات، والتى تعد أكبر مشاركة لمصر خلال الأعوام العشرة الماضية منذ انطلاق القمة فى دورتها الأولى عام 2013 .

 

 

 

 


القمة العالمية للحكومات

مصر ضيف شرف قمة الحكومات

اخبار الامارات

دبى

اخبار القمة العالمية للحكومات

القمة العالمية للحكومات2023



الموضوعات المتعلقة

"قرقاش": جلسة الرئيس السيسي بالقمة العالمية للحكومات حملت طرحا للتحديات

الإثنين، 13 فبراير 2023 01:06 م

القمة العالمية للحكومات 2023 تبدأ فعالياتها من دبى بدقيقة حداد على أرواح ضحايا الزلازل.. مشاركة مصرية بارزة.. محمد بن راشد: مصر تحظى بمكانة خاصة لدينا.. ونثمن الدور المصرى الرائد في الدفاع عن القضايا العربية

الإثنين، 13 فبراير 2023 12:41 م

الرئيس السيسي يستعرض تجربة مصر التنموية فى القمة العالمية للحكومات بدبى

الإثنين، 13 فبراير 2023 12:20 م

الأمين العام لمجلس التعاون: القمة العالمية للحكومات تمثل أهمية دولية في تشجيع صناع المستقبل

الإثنين، 13 فبراير 2023 12:14 م

رئيس وزراء الكويت: القمة العالمية للحكومات تفتح آفاق تعاون جديدة مع الأشقاء

الإثنين، 13 فبراير 2023 12:03 م

الرئيس السيسي يشارك فى الجلسة الرئيسية للقمة العالمية للحكومات بدبى

الإثنين، 13 فبراير 2023 12:00 م

الرئيس السيسى يصل مقر فعاليات القمة العالمية للحكومات

الإثنين، 13 فبراير 2023 11:41 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة