شعراء من سيناء يمثلون مصر فى مهرجان الشعر النبطى بالشارقة

محمد حسين

حقق الشاعران "ابراهيم ضيف الله فايد" و"ابراهيم اشتيوى" من شباب الشعراء النبطيين من سيناء، حضورا لافتا خلال مشاركتهم ممثلين لمصر فى مهرجان "الشعر النبطى بالشارقة" فى دورته الـ17 بعرض ابداعات تمثل لون الشعر الشعبى المصرى فى مناطق سيناء والمحافظات الصحراوية، وحملت قصائدهم معانى تتغنى بحب الوطن .

وتضمنت مشاركة الشاعر إبراهيم شتيوى فى أمسية بقصر الثقافة في الشارقة بمشاركة 8 شعراء و هم: "سعود راشد شرار، ميثاء الكعبي "الإمارات"، وفهد الشدي "السعودية"، وحمد النعماني "عمان"، وفاتن البريدي "الأردن"، وعيفان الهاجري "الكويت"، وفيصل الفدغوش "السعودية".

وحضر الأمسية الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، وعبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، وبطي المظلوم مدير مجلس الحيرة الأدبي.

وقدم الشاعر إبراهيم اشتيوي، قصائد حلّق من خلالها بالحضور إلى عوالم من الدهشة عبر قصائد يسكنها السحر، وتحتشد بالمعاني والقيم النبيلة.

وفي إحدى النصوص التي ألقاها، تظهر براعة الشاعر في التعبير عن ذاته، وكعادة الشعراء البدو نجد الحكمة حاضرة وهي تجمل النص وترفع من قيمته، يقول:

نظمت قافي والمعانــي جزيــله من راس شاعر يوزن القاف توزين

جبت المعاني عاصية مستحيله وانبتّها بين الحنايا من اسـنين

شاعـر يمثل دولته والقبيلة مصر الكنانة والعروبه مع الدين.

واشتيوي من مواليد محافظة شمال سيناء، بدأ الكتابة في عام 2008، وشارك في مهرجانات الشارقة ضمن شعراء الدواوين عام 2020، وصدر له ديوان بعنوان "الترف الخجول".

وبدورة ابدع الشاعر ابراهيم ضيف الله فايد فى أمسية نظمت ضمن فعاليات المهرجان بقصر الثقافة فى الشارقة، وهى الأمسية الخامسة لمهرجان الشارقة للشعر النبطي في دورته ال17، وشارك فيها الشعراء علي الهاملي «الإمارات»، ثابت الدهام «الأردن»، أحمد بن حيي الوشاحي «عُمان»، عنود القوافي «السعودية»، أسماء العنزي «الكويت»، وهنادي الجودر «البحرين».

وحضر الأمسية عبد الله العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، وبطي المظلوم مدير مجلس الحيرة الأدبي، وجمهور غفير من ضيوف المهرجان ومحبي الشعر.

ونجح الشاعر إبراهيم ضيف الله، فى نقل الحاضرين إلى عوالم من الروعة والجمال، هو صاحب حس شاعري فريد، فقصائده بمفرداتها البدوية تحمل دلالات ومعاني سامية.

وفي إحدى قصائده المترعة بالحنين، يناجي الشاعر محبوبته، ويدعوها إلى اللقاء والقرب بدلاً من الغياب الذي طال، فيقول:

وحي الخيال وملهم أفكاري

كفى وجد وشجن

طال الغياب وحجتي تنسج

خيوطها من وهن

شرع دروب الحلم وأبوابه

إلى صدري رحاب

أبلج صباح الصدر شمسه

بددت ليل وضباب

صدر الحكم

وتنظم المهرجان دائرة الثقافة في الشارقة تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس حاكم الشارقة، بمشاركة واسعة من شعراء وشاعرات ونقاد وإعلاميين يمثلون الدول العربية.

وقال عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة ان المهرجان حدث شعري عربي يحتفي بالكلمة الأصيلة، وإن انتظام المهرجان في موعده إنما يؤكد اهتمام كحاكم الشارقة بالشعر النبطي، إيماناً منه بأهميته وضرورته في الحفاظ على الهوية والذاكرة الشعبية.