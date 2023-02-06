تفاصيل مشاركة شاعرين من سيناء لتمثيل مصر فى مهرجان الشعر النبطى بالشارقة

كتب محمد حسين

يشارك 2 من شعراء النبط المصريين فى فعاليات مهرجان الشعر النبطى المقرر انطلاق فعالياته اليوم الاثنين فى إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمثل مصر فى المهرجان الشاعران ابراهيم فايد وابراهيم اشتيوى من شباب الشعراء النبطيين من سيناء والذين مقرر ان يستعرضان نصوص من ابداعات تمثل لون الشعر الشعبى المصرى فى مناطق سيناء والمحافظات الصحراوية .

وقال الشاعر إبراهيم فايد لـ "اليوم السابع"، إنهم يشاركون بلون من الشعر يكثف ثقافة وتراث مجتمعات مصر الصحراوية من خلال القاء قصائد منوعة .

اضاف انه سعيد بهذه المشاركة وأنه يمثل وزميلة الشاعر ابراهيم اشتيوى وطنه مصر فى أهم محفل تراثى ثقافى يبرز ابداعات الشعراء الشعبيين على مستوى الوطن العربى .

تنظم المهرجان دائرة الثقافة فى الشارقة، التى سبق وأوضحت أن برنامجها السنوى الخاص بالمهرجانات والملتقيات الدائمة، فعاليات بقصر الثقافة بالشارقة والذيد وخورفكان وكلباء، ومهرجان الشارقة للشعر النبطى فى دورته الـ17 يليه مهرجان كلباء الثقافى بالمركز الثقافى بكلباء.

تنظم فعاليات المهرجان تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس حاكم الشارقة، وتستمر الفعاليات على مدى 8 أيام بمشاركة واسعة من شعراء وشاعرات ونقاد وإعلاميين يمثلون الدول العربية.

وقال عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة فى الشارقة ان المهرجان حدث شعرى عربى يحتفى بالكلمة الأصيلة، وإن انتظام المهرجان فى موعده إنما يؤكد اهتمام كحاكم الشارقة بالشعر النبطي، إيماناً منه بأهميته وضرورته فى الحفاظ على الهوية والذاكرة الشعبية.

واوضح انه يقدم المهرجان مجموعة من الفعاليات المتنوعة، حيث سيشهد قراءات شعرية يشارك فيها شعراء وشاعرات من مختلف بلدان الوطن العربي، كما سيشهد تقديم دواوين شعرية من إصدارات دائرة الثقافة فى الشارقة، ضمن سلسلة توقيعات تعقب القراءات الشعرية، وندوة عن الشعراء المكرمين.

وسيحيى المهرجان فى قصر الثقافة فى الشارقة، والذيد وكلباء وخورفكان، سلسلة أمسيات شعرية.