سول: المركبة الفضائية "دانورى" ترسل أول صورها لسطح القمر

أ.ش.أ

أعلن مركز أبحاث الفضاء الكوري الجنوبي أن المركبة الفضائية الذاتية "دانوري" أرسلت اليوم الاثنين، أول صور التقطتها على الإطلاق لسطح القمر بعد أن بدأت في الدوران حول القمر الصناعي الطبيعي للأرض قبل شهر.

وقال المركز -في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"- إن المركبة الفضائية "دانوري" دخلت المدار القمري في 27 ديسمبر الماضي بعد 145 يومًا من السفر من الأرض، لإقامة التجارب لمدة شهر تقريبًا.

وأضاف أن خلال العمليات التجريبية، التقطت "دانوري"، التي تدور حول القمر على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطحه صوراً لوادي فاليس ريتا وبحر الأمطار القمري ومحيط العواصف بكاميراتها عالية الدقة، مضيفا أن المركبة أرسلت صوراً للأرض، التقطتها كل يوم وتوضح شكل الكوكب من على القمر.

وأشار إلى أنه تم تكليف "دانورى" بقياس التضاريس والقوة المغناطيسية وأشعة جاما وغيرها من سمات سطح القمر باستخدام ستة أدوات على متنها حتى نهاية هذا العام. كما ستحدد أيضًا مواقع الهبوط المحتملة للبعثات القمرية المستقبلية.

يذكر أن "دانوري" أكملت بنجاح العملية التجريبية في وقت سابق من هذا الشهر، ولم تواجه أي مشاكل وظيفية، وبدأت عملها الرئيسي في الرابع من فبراير.