اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 فبراير 2023 06:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سقوط سيارة ملاكى بترعة فى البدرشين ونجاة مستقليها من الغرق

الإثنين، 13 فبراير 2023 04:48 م
سقوط سيارة ملاكى بترعة فى البدرشين ونجاة مستقليها من الغرق سقوط سيارة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سقطت سيارة ملاكي بترعة المريوطية أمام قرية أبو صير في البدرشين، ولم يسفر الحادث عن إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية أمام قرية أبو صير في البدرشين، وكشفت تحريات رجال المباحث أن سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة من يد قائدها، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق وسقوطها بالترعة، دون إصابات. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

حادث سيارة

سقوط سيارة بترعة

مركز البدرشين

ترعة المريوطية

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة