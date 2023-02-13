سقوط سيارة ملاكى بترعة فى البدرشين ونجاة مستقليها من الغرق

كتب بهجت أبو ضيف

سقطت سيارة ملاكي بترعة المريوطية أمام قرية أبو صير في البدرشين، ولم يسفر الحادث عن إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة ب مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية أمام قرية أبو صير في البدرشين، وكشفت تحريات رجال المباحث أن سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة من يد قائدها، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق وسقوطها بالترعة، دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.