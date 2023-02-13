سقوط أجزاء من عقار قديم وسط الإسكندرية دون إصابات

شهدت منطقة الإبراهيمية وسط الإسكندرية، سقوط أجزاء من عقار قديم على الشارع الرئيسي دون إصابات أو تلفيات، وسط تواجد للحماية المدنية والشرطة والجهات التنفيذية.
تلقت الحماية المدنية بالإسكندرية، إخطارا بسقوط أجزاء من عقار قديم بشارع بورسعيد بمنطقة الإبراهيمية، وبالمعاينة تبين سقوط بلكونة والعقار قديم مكون من 4 أدوار، وصدر له قرار ترميم من الحى، تم تحرير محضر بالواقعة ونهايته الحى للعقار لإزالة الاجزاء الخطرة، ووضع كردون اسفل العقار لمنع تضرر المواطنين.
وعلى صعيد آخر، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة لسقوط الأمطار.
كما أصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد على أرض الواقع، لمتابعة تداعيات النوة الحالية للتعامل الفوري والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.
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