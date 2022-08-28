حملة مفاجئة بشارع اللاجتيه ومنطقة الإبراهيمية في الإسكندرية لإزالة الإشغالات

الإسكندرية - جاكلين منير

شن حي وسط الاسكندرية، برئاسة عزة سعد حملة مكبرة استهدفت إزالة كافة الإشغالات والتعديات من منطقة الابراهيمية، وشارع اللاجتيه بوسط المحافظة، وذلك في إطار تشديد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاستجابة الفورية والسريعة لشكاوى المواطنين وإزالة كافة الإشغالات والتعديات.

وقال محافظ الإسكندرية، إنه تم رفع جميع التعديات من منطقة الإبراهيمية وكذلك رفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين من شارع اللاجتيه حتى محطة الترام، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

ياتي في إطار تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة على مستوى الأحياء، مع إتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة، وذلك ضمن سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.

وشدد اللواء الشريف على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتكثيف الحملات الرقابية ومتابعة إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة على مستوى الأحياء مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من هذه الظاهرة المسيئة للمظهر الحضارى للمدينة.