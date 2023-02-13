ريشى سوناك: الطائرات المقاتلة البريطانية جاهزة لإسقاط أي مناطيد تجسس يتم رصدها

كتبت رباب فتحى

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن بريطانيا مستعدة لإطلاق طائرات مقاتلة لإسقاط أي مناطيد تجسس من الصين، إذا تم العثور عليها وهي تحلق فوق البلاد، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المملكة المتحدة لن تقبل أي مهام تجسس في المجال الجوي البريطاني بعد أن أسقط الجيش الأمريكي أربعة أجسام طائرة غامضة فوق الولايات المتحدة.

وأمر وزير الدفاع بن والاس بإجراء مراجعة أمنية ، وقال وزير حزب المحافظين ريتشارد هولدن إنه "من الممكن" أن تكون هناك بالونات تجسس بالفعل عبر المجال الجوي للمملكة المتحدة.

وقال سوناك إن الحكومة ستفعل "كل ما يتطلبه الأمر" لحماية البلاد عندما سئل يوم الاثنين عن هذا الأمر.

وقال رئيس الوزراء: "أريد أن يعرف الناس أننا سنفعل كل ما يلزم للحفاظ على البلد آمنًا. لدينا شيء يسمى قوة تنبيه رد الفعل السريع والذي يتضمن طائرات تايفون التي يتم الاحتفاظ بها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمراقبة مجالنا الجوي ".

وأضاف: "لا يمكنني الخوض في التفاصيل بشأن مسائل الأمن القومي ، لكننا على اتصال دائم بحلفائنا وسنفعل كل ما يلزم للحفاظ على أمن بلدنا".

وأوضحت صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية أنه تم إسقاط البالون الأول فوق الولايات المتحدة يوم السبت 4 فبراير ، بينما تم إسقاط "جسم مرتفع" فوق ألاسكا يوم الجمعة.

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم السبت إنه أمر طائرة حربية أمريكية بإسقاط جسم مجهول كان يحلق عاليا فوق شمال كندا.

وقال الجيش الأمريكي يوم الأحد إنه أسقط جسما مجهولة آخر كان يحلق فوق بحيرة هورون الواقعة بين ولاية ميشجان الأمريكية وأونتاريو في كندا.

وقال البيت الأبيض إن البالونات الصينية رُصدت في خمس قارات ، على الرغم من أنه لم يحدد أي منها.

وقال والاس إن المملكة المتحدة ستعمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين لفحص المعلومات الاستخباراتية وتقييم التهديد الذي تشكله أجهزة المراقبة.

وقال وزير الدفاع "ستراجع المملكة المتحدة وحلفاؤها ما تعنيه هذه الاختراقات الجوية لأمننا. هذا التطور هو علامة أخرى على كيفية تغير صورة التهديد العالمي نحو الأسوأ".