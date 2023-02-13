اليوم السابع
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رئيس وزراء الكويت: القمة العالمية للحكومات تفتح آفاق تعاون جديدة مع الأشقاء

الإثنين، 13 فبراير 2023 12:03 م
رئيس وزراء الكويت: القمة العالمية للحكومات تفتح آفاق تعاون جديدة مع الأشقاء رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح
أ.ش.أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ أحمد نواف الصباح، أهمية المشاركة فى القمة العالمية للحكومات والتى تسهم فى فتح آفاق جديدة من التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة فى ضوء الظروف الحساسة والاستثنائية التى يمر بها العالم والتى تتطلب مضاعفة جهود العمل الجماعى المشترك فى سبيل إيجاد حلول وأساليب مبتكرة لمواجهة مختلف التحديات التى يشهدها العالم.

 

وأوضح رئيس مجلس الوزراء الكويتى - عقب وصوله اليوم الاثنين، الإمارات؛ للمشاركة فى فعاليات القمة العالمية للمناخ - أن هذه القمة تعتبر فرصة جيدة لتبادل الأفكار والخبرات والاطلاع على نماذج مختلفة من السياسات والبرامج والخدمات الحكومية وسبل تحقيق الإصلاحات والتنمية المنشودة تلبية لطموحات الشعوب وتقدمها وازدهارها.

 

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة الكويتية عاقدة العزم على المضى قدما فى خطوات التحول الرقمى والتقنى وجذب الاستثمارات الخارجية وتحسين بيئة الأعمال بما يواكب طموحاتها التنموية فى تحويل البلاد إلى مركز مالى وتجارى إقليمى وعالمى فى رؤية دولة الكويت 2035

 

وثمن الشيخ أحمد نواف تنظيم دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الملتقى العالمى الذى يجمع العديد من صناع القرار وأصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى تحت مظلة واحدة لاستشراف المستقبل مبينا أن إقامتها بشكل دورى وبمشاركة رفيعة المستوى دليل على نجاحها المميز.


القمة العالمية للحكومات

مجلس الوزراء الكويتي

دبى

الامارات



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