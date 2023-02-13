رئيس مدينة الأقصر يتابع مع المسئولين جهود إزالة مخالفات البناء.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد اللواء دكتور علي الشرابى رئيس مدينة الأقصر ، اليوم الإثنين، اجتماعا مع مسؤولي منظومة المتغيرات المكانية ومشرفي الإدارة الهندسية بالمدينة، لمتابعة سير العمل وتكثيف الجهود للقضاء على مخالفات البناء، وإزالتها في مهدها تنفيذًا لخطة الدولة لمنع البناء العشوائي والحد من مخالفات البناء، وذلك على صعيد آخر، وتنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن ، باستمرارية متابعة آخر مستجدات وحدات رصد المتغيرات المكانية للوقوف على سير العمل بها.

كما استعرض رئيس المدينة خلال الاجتماع، آخر مستجدات أعمال منظومة المتغيرات المكانية، وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف في رصد أية تعديات في مهدها، مؤكداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وفى نفس السياق عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" الذي يعقده أسبوعيا للمواطنين، بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، لرؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي للمواطنين كل في مركزه ومدينته، لبحث شكاوى المواطنين وتوفير الحلول والبدائل المناسبة، في إطار القانون والمتاح من الإمكانيات، لسرعة اتخاذ الحلول والاتفاق على خطوات وإجراءات التنفيذ.

وقام رئيس مدينة الأقصر، خلال اللقاء بالتوجيه بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى والطلبات المقدمة، والتي منها ما يتعلق بطلبات رخص مباني وإشغالات طريق وغيرها، وذلك من أجل الإستجابة السريعة لمطالب المواطنين وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين.