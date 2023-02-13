الأقصر تستقبل وفد تقويم الأداء بوزارة التنمية للتفتيش على مراكز التكنولوجيا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بوزارة التنمية المحلية، تحت إشراف اللواء أحمد عرفات رئيس القطاع، بتنفيذ حملة لمتابعة العمل بالمركز التكنولوجى وخدمة المواطنين بمدينة الأقصر، ومتابعة خطة الوزارة بكافة محاورها، وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتكليف قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بمتابعة أداء العمل بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بالمحافظات.

وكان فى استقبال الوفد اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، وسكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وبحضور كلاً من مصطفى عادل عبد الموجود رئيس اللجنة، ومحمد محمد السيد، والمهندسة نرين عصام أحمد أعضاء اللجنة، برفقتهم حنان أحمد عبد الرحيم المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وتضمنت الحملة التفتيش المخطط والمفاجئ على المركز التكنولوجى بمدينة الأقصر، متضمناً تراخيص المحال العامة والإشغالات والتصالحات ورصد التعديات ومخالفات البناء ومتابعة الخطة الإستثمارية، والتفتيش المالى والإدارى والنظافة والبيئة وفحص شكاوى المواطنين وغيرها بالمركز التكنولوجي، لكشف أى مخالفات، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، ومن ثم تقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات.

وكان قد عقد اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" الذى يعقده أسبوعيا للمواطنين، بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، وذلك فى إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعى للمواطنين كل فى مركزه ومدينته، لبحث شكاوى المواطنين وتوفير الحلول والبدائل المناسبة، فى إطار القانون والمتاح من الإمكانيات، لسرعة اتخاذ الحلول والاتفاق على خطوات وإجراءات التنفيذ.

وقام رئيس مدينة الأقصر، خلال اللقاء بالتوجيه بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى والطلبات المقدمة، والتى منها ما يتعلق بطلبات رخص مبانى وإشغالات طريق وغيرها، وذلك من أجل الإستجابة السريعة لمطالب المواطنين وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذى حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم فى ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين.



الأقصر تستقبل وفد تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بوزارة التنمية



جولة وفد تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بوزارة التنمية المحلية



وفد تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالمركز التكنولوجى بالأقصر



