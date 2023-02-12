انطلاق مؤتمر نحو تعليم مستقبلى فى ضوء التنمية المستدامة بجامعة القناة غدا

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه في إطار رؤية مصر 2030 التي تعكس الخطه الإستراتيجية طويلة المدى لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بالمؤسسات المصرية المختلفة لتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية البعد الإقتصادي والاجتماعي والبيئي لتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال زياده المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وفي ضوء ذلك يعقد غداً الإثنين الموافق 13 فبراير المؤتمر الرابع للبحوث التربوية والتطبيقية للدراسات العليا تحت عنوان نحو تعليم مستقبلي في ضوء التنمية المستدامة للحاصلين على الماجستير والدكتوراة بكلية التربية.

يأتى المؤتمر بإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف تنفيذى الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية ورئيس المؤتمر، والدكتور مجدي الحبشي وكيل الكلية ونائب رئيس المؤتمر، وإشراف مقررا المؤتمر الدكتوره نشوة بسطويسي والدكتوره رانيا البعلي.

وأضاف الدكتور محمد سعد زغلول أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على قضايا إعداد المعلم المستقبلية في ضوء التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وتحديد الاتجاهات العالمية في إعداد معلم المستقبل والتعرف على الاهتمامات والقضايا البحثية المشتركة للباحثين في مختلف المجالات، الإسهام في صقل شخصية طلاب الدراسات العليا الأكاديمية من خلال عرض بحوثهم في المؤتمر ومناقشة النتائج ،إلى جانب تبادل الرؤى والخبرات البحثية لطلاب الدراسات العليا بصورة واقعية من خلال الحوار وعرض بحوثهم الخاصه بهم.

وعن محاور المؤتمر أوضح الدكتور مدحت صالح أنه يناقش دور البحوث التربوية والتطبيقية في تنمية منطقة القناة وسيناء، البحوث التربوية في ضوء ضوء رؤية مصر 2030 ودورها في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع، تطوير نظم إعداد المعلم لتحقيق دوره في تحقيق التنمية المستدامة في مراحل التعليم المختلفة، التنمية المستدامة ودور التكنولوجيا في تحقيقها، تصميم برامج ذوي الاحتياجات الخاصة في أهداف التنمية المستدامة.