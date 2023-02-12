انطلاق اختبارات أساسيات التحول الرقمي بجامعة المنصورة الجديدة

الدقهلية :محمد الحبشى

تفقد صباح اليوم الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، لجان اختبارات شهادة أساسيات التحول الرقمي وتأتي تلك الاختبارات في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة المنصورة الجديدة والمجلس الأعلى للجامعات وذلك في سياق رؤية الدولة للتحول الرقمي

الجدير بالذكر بأنه قد تم تكليف كلا من الدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب، والدكتور خالد فؤاد مدير برامج كلية علوم وهندسة الحاسب، بتنفيذ تدريب شهادة اساسيات التحول الرقمي لطلاب الجامعة عوضاً عن المادة متطلب الجامعة مهارات الحاسب الآلي Computer Skill CSE011

وأكد رئيس الجامعة أن التحول الرقمي أصبح مطلبا عاما لمعظم دول العالم منذ فترة ليست بقصيرة، خاصة أنه يوفر الوقت والجهد للفرد والمؤسسة معا بالإضافة إلى أنه يسهم في خفض معدلات الفساد، وأن الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنصورة الجديدة أثبتت نجاحها وذلك في ظل التحول الرقمي الذى تنشده الدولة

ونجحت جامعة المنصورة الجديدة، في إنشاء وتفعيل مركز الاختبارات الإلكترونية، والتي تعمل على نجاح تجربة الإختبارات الإلكترونية التى تم تطبيقها بالفعل خلال اختبارات القبول بالجامعة، واختبارات المقررات الدراسية للطلاب، وتعمل على توفير الوقت والجهد على الطلاب وتطبيق مبدأ الشفافية والعدالة وسرعة رصد وإعلان النتائج

هذا وقد تم الانتهاء من تدريب عدد 939 طالب خلال فصل الخريف من العام الأكاديمي 2022 / 2023 ، وذلك لكليات علوم وهندسة الحاسب، الهندسة، الطب، الصيدلة، العلوم، المعاملات القانونية الدولية، الأعمال ومن المقرر أن يتم تدريب باقي الكليات خلال فصل الربيع من العام الأكاديمي الحالي 2022/2023.