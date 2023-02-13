رئيس جامعة الأزهر يصدر قرارا بتكليف محمد عبد الخالق أمينًا عامًّا للجامعة

كتب لؤى على

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف محمد عبد الخالق مرسي أحمد، الأمين العام المساعد للجامعة؛ للقيام بعمل أمين عام جامعة الأزهر.

حصل أمين عام جامعة الأزهر الجديد على ليسانس الحقوق دور مايو 1989م من جامعة عين شمس، ثم التحق بالعمل في جامعة الأزهر، وعين في وظيفة محام بمستشفى الزهراء الجامعي التابع لكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، ثم تدرج في الوظائف القانونية حتى وصل إلى مدير إدارة، ثم رقي بعد ذلك وانتقل إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بمدينة نصر بدرجة مدير إدارة قانونية، وكلف بالعمل مستشارًا قانونيًّا بمركز الدراسات والبحوث الفيروسية بجامعة الأزهر، ثم تولى مدير الإدارة القانونية بالكليات الشرعية بقطاع الدَّرَّاسة، التي تضم كليات: اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون، ثم صدر قرار رئيس الجامعة بتعينه مديرًا عامًّا لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، ثم بعد ذلك صدر قرار تكليفه بالعمل بالمكتب الفني لفضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، ثم صدر قرار بتكليفه مديرًا عامًّا للإدارة العامة للشئون القانونية لجامعة الأزهر، ثم أمينًا عامًّا مساعدًا لجامعة الأزهر في أغسطس العام الماضي.

وحصل عبد الخالق على عديد من الدورات التدريبية بمركز إعداد القادة بالقطاع الحكومي برئاسة مجلس الوزراء في برنامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية بدرجة مدير عام، إضافة إلى حصوله على دورات تدريبية في الشئون القانونية وإجراءات التقاضي بالمركز نفسه، إضافة إلى حصوله على دورات تدريبية في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي.