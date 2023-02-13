رئيس الوزراء: تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج يحتاج 30 مليار جنيه

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تطوير المشروعات المختلفة يكون طبقا لرؤية الدولة وتواجد القطاع الخاص واهتمامه فى هذه القطاعات، متابعا: "تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج يحتاج إلى 30 مليار جنيه.. 8.5 مليار عن إنشاءات جديدة ورفع كفاءة إنشاءات قائمة فى مختلف الأفرع للشركة على مستوى الجمهورية وليس المحلة.. بالإضافة إلى توفير مكن جديد ب 650 مليون يورو.. الإجمالى 30 مليار جنيه".

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى خلال تفقد مشروعات تطوير عدد من مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى فى الغربية: "هذه الجهود علشان يقدروا يعملوا الخطوات المهمة للاستفادة من القطن المصرى العظيم بتاعنا بعد مرحلة الحلج.. بداية من الغزل والنسيج والصباغة والاستخدام فى المنتجات النهائية المختلفة مثل الملابس وغيرها.. لكن النهارة الواقع بيقول أن القطاع الخاص مش قادر يعمل الخطوات اللى فى الأول.. خاصة الغزل والحجم الهائل من المنتجات الموجودة".

بدأ صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة لمدينة المحلة الكبرى؛ لتفقد مشروعات تطوير عدد من مصانع الغزل والنسيج، وكذا تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة، ورافقه خلال الزيارة كل من اللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

وكان فى استقبال رئيس مجلس الوزراء كل من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، واللواء كامل هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، والدكتور أحمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التى تتبعها شركة مصر للغزل والنسيج، والدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ومدينة المحلة الكبرى.