رئيس الوزراء الكندي يزور موقع إسقاط الجسم الطائر في غرب البلاد

وكالات

يزور رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوكون بشمال غرب البلاد حيث تعمل السلطات على استرداد بقايا جسم طائر مجهول أسقط السبت في عملية مشتركة مع الولايات المتحدة.

هذه الزيارة للمنطقة مخطط لها منذ فترة طويلة، وتزامنت صدفة مع إسقاط الجسم الطائر.

ويعتزم رئيس الحكومة لقاء شخصيات من السكان الأصليين "الذين يمكن أن يتضرروا جراء إسقاط الجسم"، وكذلك رئيس وزراء هذه المقاطعة رانج بيلاي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محليّة .

جاء تدمير الجسم الطائر الذي أسقطته مقاتلة أمريكية من طراز اف-22 بقرار مشترك من جاستن ترودو والرئيس جو بايدن، بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من تدمير جسم آخر فوق ألاسكا وبعد أسبوع من إسقاط منطاد صيني قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية تقول واشنطن إنه كان مخصصا لأغراض التجسس.