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رئيس الوزراء: الدولة قررت الدخول بقوة لتطوير قطاع الغزل والنسيج

الإثنين، 13 فبراير 2023 01:15 م
رئيس الوزراء: الدولة قررت الدخول بقوة لتطوير قطاع الغزل والنسيج الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن اختيار القطاعات للتطوير يتم بناء على خطة تطوير، موضحا أن الدولة قررت الدخول بقوة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، شركة الغزل والنسيج خسائرها المتراكمة 8 مليارات جنيه، موضحا أن تطويره يحتاج 30 مليار جنيه.
 
وأشار إلي أن زيارته لمدينة المحلة الكبري لتفقد مصانع الغزل والنسيج، موضحا أن الدولة تهتم بالصناعة وأن شركة الغزل والنسيج سيكون مر عليها 100 عام بعد 4 سنوات وقوامها يعادل 40% من إنتاج مصر فى مرحلة من المراحل.
 
وأضاف فى تصريحات صحفية من داخل مصنع الغزل والنسيج بالمحلة ، أنه مع مرور الوقت نفاجئ بأن أعداد العاملين بالشركة اضعاف اضعاف المطلوب.
 
 

الغزل والنسيج

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

الحكومة



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