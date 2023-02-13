اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حزب المستشار الألماني يتعرض لنكسة في الانتخابات المحلية

الإثنين، 13 فبراير 2023 06:00 ص
حزب المستشار الألماني يتعرض لنكسة في الانتخابات المحلية المستشار الألماني أولاف شولتز
وكالات

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تعرّض الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار الألماني أولاف شولتز، الأحد، لنكسة في انتخابات محلية تكتسي رمزية كبيرة في العاصمة برلين، معقل الحزب منذ أكثر من 20 عاماً، بعد أن تفوّقت عليه المعارضة المحافظة.

 

وتتزامن الهزيمة الانتخابية التي لحقت بالحزب محلياً، مع انتقادات توجّه على مستوى البلاد إلى شولتز على خلفية تلكئه في دعم أوكرانيا عسكرياً.

 

وحل حزب المستشارة السابقة أنجيلا ميركل "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" المعارض في الصدارة في انتخابات المجلس المحلي في برلين حاصداً نحو 28% من الأصوات، مقابل 18% نالها "الاشتراكيون الديمقراطيون".

 

والنتيجة هي الأسوأ للحزب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، علماً بأنه حل ثالثاً خلف حزب "الخضر" الذي نال ما بين 18.2 و18.7% من الأصوات، وفق تقديرات لقناتي "إيه آر دي" و"زد دي إف".

 

ووصفت رئيسة البلدية المنتهية ولايتها فرانتسيسكا جيفي نتائج الانتخابات بأنها "أمسية مريرة"، مشيرة إلى "وضعية صعبة" لحزبها.

 


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