تنفيذ مشروعات خدمية جديدة بنطاق مركز نخل بوسط سيناء.. تعرف عليها

شمال سيناء ـ محمد حسين

يشهد مركز نخل بوسط سيناء، تنفيذ مشروعات خدمية جديدة فى المدينة والقرى ومناطق التجمعات التنموية الجديدة، وقال محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل، إنه يجرى العمل فى مد شبكة الصرف الصحى لمنازل المرحلة الثانية بتجمع "طويل الحامض" بمركز نخل بوسط سيناء، بعد أن تم تسليم المرحله الاولى من مساكن وارضى التجمع تشمل قطعة أرض 5 أفدنة ومنزل على مساحة 200 متر كامل التشطيب.

أضاف أنه تم توصيل التيار الكهربائى لآبار الرى ومحطات الرى ومحطات التحلية والصرف بتجمع "النثيله" التنموى بمركز نخل، وتوصيل الكهرباء لمنازل المرحله الثانيه بالتجمع بعد الإنتهاء من توزيع 120 منزل بالمرحلة الأولى، وسيتم توزيع 100 منزل بالمرحلة الثانية بواقع منزل و5 أفدنة لكل فائز بالقرعة.

وأشار رئيس مركز ومدينة نخل ، انه تم رصف الطرق المحيطة بموقف سيارات الاجرة لمدينه نخل بطول 3 كيلو متر بتكلفه اجماليه 3.5 مليون جنيه، مشيرا انه يجرى إنشاء موقف سيارات مدينة نخل، بتكلفة إجمالية 20 مليون 379 ألف، وهو أول موقف سيارات مجهز فى المنطقة على مساحة 9.5 فدان بتكلفة 21 مليون جنيه، وهو ضمن مشروعات تقوم بها الدولة فى مدينة نخل لتوفير الخدمات المنوعة للمواطنين.

وتابع أن من بين المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها فى نطاق مركز نخل، إنشاء خزان مياه بسعة 500 متر مكعب، بينما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنتاج الكليم اليدوى، وهو أول مشروع من نوعه ينفذ فى مدينة نخل لتدريب السيدات والفتيات على الحرف اليدوية، لافتا إلى أنه يتم مد خط جهد متوسط بالمشتملات وتوريد وتركيب محول قدرة 200 ك.ف.أ بتجمع ضيف الله بقرية الخفجى، وأعمدة جهد منخفض بتجمع أبو روثة بقرية السلام، وتجمعات (الغويل-سلالم-خضاخض) بقرية الكونتلا.

وسبق وأعلن محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل بشمال سيناء، انه بلغت نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة نخل 100٪، مشيرًا إلى أن مدينة نخل وصلت المركز الاول على مستوى محافظة شمال سيناء فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.