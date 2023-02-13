تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.42% بختام تعاملات جلسة الإثنين

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.083 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 17214 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 2858 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 20245 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 7096 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2921 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 4393 نقطة.