تجديد حبس قاتلة الطفلة سجود انتقاما من شقيقتها بالشرقية 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مشتول السوق العامة، تجديد حبس المتهمة بقتل الطفلة" سجود" 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة لها تهمة القتل العمد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق يفيد بورود إشارة مستشفي مشتول السوق، بوصول "سجود ح" 4 سنوات جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة لوجود شبهة جنائية، وتبين من التحريات الأولية العثور على الطفلة مقتولة بمنزل مجاور لمنزلها، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من التحريات استدراج "انتصار س" 23 عاما ربة منزل، للطفلة "سجود" بعيد عن أعين الناظرين ووضعها داخل جردل مياه وخنقها، والتخلص من جثتها بالقائها أعلى غرفة تفتيش يمنزل مجاور لتضليل العدالة بأن الطفلة لقيت مصرعها غرقا، تم القبض على المتهمة وتبين ارتكابها الواقعة بسبب الغيرة من سلفتها الشقيقة الكبرى للطفلة المجنى عليها، تم إحالة المتهمة للنيابة العامة.

وفى سياق متصل، لقى مسن مصرعه غرقا فيما أصيب طفل، إثر تعرضهما لحادث انقلاب دراجة بخارية تروسيكل بهما بمصرف بقرية الصوفية نطاق مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصوفية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر يفيد بورود إشارة مستشفى الصوفية بوصول "محمد ال م" 77 عاما جثة هامدة، و"خالد ع م" 12 عاما مصابا بسحجات وكدمات متفرقة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات وقوع حادث انقلاب تروسيكل قيادة المتوفى والطفل بمصرف نطاق قرية الصوفية دائرة مركز أولاد صقر، مما أسفر عن مصرع المسن غرقا ونجاة الطفل، وتم تحرير محضر بالواقعة،وإحالته للنيابة العامة، والتى أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، والاستعلام عن حالة المصاب.