تجديد حبس المتهم بإدارة وكر لترويج عقاقير الكبتاجون بالشرقية

قرر قاضى المعارضات بالشرقية، تجديد حبس المتهم بإدارة وكر لتصنيع عقار الكبتاجون بمدينة أبوكبير، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام " أحمد خ ع " 40 عاما مقيم أبوكبير، وسبق اتهامه فى القضية رقم 13409 جنح أبوكبير، والمحكوم عليه في 7 قضايا ما بين ضرب ومبانى وإيصال أمانة، وسبق ضبط شقيقه فى القضية رقم 31911 جنايات أبوكبير لسنة 2016، حيازة كمية كبير من عقار الكبتاجون، بلغت 7 ملايين قرص، والمسجون على ذمتها حاليا، بالقيام مع المتهم الثانى "محمد أ ع" 36 عاما عاطل بإعداد وكر لتصنيع العقاقير المخدرة وترويجها داخل مستحضرات تجميل لتضليل العدالة.

بعد تقنين الإجراءات وإذن النيابة العامة، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، وحدة مباحث أبوكبير، تمكنت مأمورية مكبرة من ضبط الأول أثناء تواجده بمسكنه وبحوزته 15000 قرص مخدر من عقار الكبتاجون، وكمية من مخدر الشابوه، والمواد الخام الخاصة بالتصنيع من كمية مادة سترات الماغنسيوم، تزن 13 كيلو جراما، و10 كيلو جرامات من مادة بارسيتمامول، و 5 كيلو جرامات من مادة هكساديكان، و5 زجاجات كحول، وعلية بنزوات صوديوم، وجهاز ميكرويف للتجفيف، و 28 منخل مختلف الاحجام، و مكبس كهربائي وميزان حساس، ومبلغ مالي 25 ألف جنيه.

وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بحيازته للعقاقير المخدرة بقصد الاتجار مشاركة مع المتهم الثاني " هارب" جارى ضبطه، وأنهما يستخدمان العبوات الخاصة بمستحضرات التجميل للتمويه تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2686 جنايات أبوكبير لسنة 2023 ، وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.