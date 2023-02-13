بدء إصلاح هبوط كورنيش السلوم وتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الهبوط.. صور

كتب- أحمد الزغبى

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الانتهاء من إصلاح التلفيات التى أحدثتها موجة الطقس السيئ، وإصلاح وترميم كورنيش مدينة السلوم ، عقب هبوط جزئى نتيجة تراكم مياه الأمطار الكثيرة التى شهدتها المدينة خلال الاسبوع الماضى وعدم قدرة شنايش تصريف المياه على تصريفها، مما ادى إلى تراكمها على بلاط الكورنيش وتسربها، وبناء على توصية اللجنة الفنية التى تم الدفع بها لمعاينة أسباب الهبوط والتأكيد على سرعة اعادة ترميم الكورنيش ومراعاة فتح مزيد من فتحات تصريف المياه.

ومن جانبة صرح العميد عبد الغنى السماحى رئيس مدينة السلوم انه جارى ردم منطقة الهبوط بالكورنيش بردم طفلة وزلط سن واعادة اعمال ترميم الكورنيش لحالته الطبيعية، موضحا أن محافظ مطروح فور الأخطار بوجود هبوط بكورنيش مدينة السلوم، أصدر على الفور قرارا بتشكيل لجنة من الجهات المعنية من فرع هيئة حماية الشواطئ بمطروح والموارد المائية والرى ومديرية الاسكان والطرق وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجلس مدينة السلوم للوقوف على اسباب الهبوط بالكورنيش والمقام منذ عام 2004.

وبسرعة معالجة تلك الأسباب واعادة ردم الاجزاء المنهارة وعودة الكورنيش إلى حالته مع التطهير الدورى لشنايش تصريف مياه الأمطار.